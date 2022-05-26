Українська залізниця з’єднається з європейською, перейшовши на ухвалений у Європі розмір колії, заявив 24 травня під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Це вимагатиме перебудови всіх залізничних колій країни, тому, за словами прем’єра, процес проходитиме поетапно: спочатку він торкнеться великих вузлів та великих міст, а потім поступово розшириться на всю країну.
Денис Шмигаль повідомив, що Україна активізувала відкриття нових пунктів пропуску на західних кордонах.
“Перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та митницею стоїть завдання у найближчі пів року створити пункти пропуску там, де вже підведено автомобільні дороги або там, де можна оперативно такі дороги підвести”, — сказав Шмигаль.
За його словами, Україна планує приєднатися до Конвенції щодо процедури спільного транзиту, або так званого “митного безвізу”.
“Цей документ є основою для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Ми вже використовуємо відповідну комп’ютеризовану систему NCTS, і технічно готові приєднатися до Конвенції. Таке приєднання дозволить значно прискорити проходження митниці та прискорити потік товарів”, – наголосив прем’єр.