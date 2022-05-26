Українська залізниця з’єднається з європейською, перейшовши на ухвалений у Європі розмір колії, заявив 24 травня під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Це вимагатиме перебудови всіх залізничних колій країни, тому, за словами прем’єра, процес проходитиме поетапно: спочатку він торкнеться великих вузлів та великих міст, а потім поступово розшириться на всю країну.

Денис Шмигаль повідомив, що Україна активізувала відкриття нових пунктів пропуску на західних кордонах.