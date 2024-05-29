Школярі вивчатимуть новий предмет

В українських школах, замість предмета «Захист Вітчизни», тепер вивчатимуть дисципліну «Захист України». Про це повідомив міністр освіти України Оксен Лісовий.

За його словами, спочатку у школах проведуть навчання для вчителів. Для цього залучать до співпраці міжнародні та громадські організації. Зокрема, йдеться про тих фахівців, які готові навчати вчителів працювати із симуляторами FPV дронів, мають досвід в сфері топографії, домедичної допомоги.

«Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами й орієнтування на місцевості — те, на що сьогодні є запит. Тож з вересня плануємо запустити проєкт оновленої дисципліни», — зазначив міністр.

У МОН зауважили, що предмет «Захист України» буде обов’язковим для вивчення у 10-11 класах. Його мета – надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях.

Чи підуть школярі до школи у серпні?

Управління освіти Тернопільської міськради сформувало графік літніх канікул в усіх школах Тернополя та на території ОТГ.

Керівниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк розповіла, що керівництво кожної школи може самостійно визначати терміни літніх канікул.

Практично в усіх школах канікули триватимуть з 1 червня до 31 серпня. Лише в Галицькому коледжі вони стартують з 7 червня. Пізніше на відпочинок йдуть учні вищих професійних училищ та технічних коледжів.

Нагадаємо, 24 травня МОЗ рекомендувало для вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти розпочати 2024-2025 навчальний рік швидше, а саме з серпня. Також і школам рекомендуватимуть змістити навчання на теплий період.