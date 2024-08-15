Шість стихійних сміттєзвалищ ліквідували на Тернопільщині

У травні цього року інспектори з охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області під час проведення планової перевірки Великодедеркальської сільської ради виявили 13 несанкціонованих звалищ з відходами загальною площею 2 901 кв. м.

Державна екологічна інспекція звернулася до громади з вимогою ліквідувати стихійні сміттєзвалища та вжити інших необхідних заходів. Наразі вимогу виконали не повністю – 6 сміттєзвалищ ліквідовані повністю, 3 – прибрали частково.

“Робота з виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ триває. Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватися правил сортування і видалення відходів, бути небайдужими та інформувати Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області про виявлені факти порушень”, – повідомили в екоінспекції.

Джерело: Державна екологічна інспекція