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Шість стихійних сміттєзвалищ ліквідували на Тернопільщині

Весною на території Великодедеркальської громади виявили 13 несанкціонованих звалищ.

15.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

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У травні цього року інспектори з охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області під час проведення планової перевірки Великодедеркальської сільської ради виявили 13 несанкціонованих звалищ з відходами загальною площею 2 901 кв. м.

Державна екологічна інспекція звернулася до громади з вимогою  ліквідувати стихійні сміттєзвалища та вжити інших необхідних заходів. Наразі вимогу виконали не повністю – 6 сміттєзвалищ ліквідовані повністю, 3 – прибрали частково.

“Робота з виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ триває. Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватися правил сортування і видалення відходів, бути небайдужими та інформувати Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області про виявлені факти порушень”, – повідомили в екоінспекції.

Джерело: Державна екологічна інспекція

 

Теги: Тернопільська область, сміттєзвалища, держекоінспекція

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