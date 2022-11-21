Що потрібно зробити внутрішньо переміщеним особам, щоб прописати дитину на Тернопільщині?

У зв’язку із війною багато родин, які змушені були покинути свої домівки тепер мешкають у Тернопільській області. Ті, хто став батьками, зможуть оформити прописку новонародженій дитині в електронному вигляді.

Оскільки, згідно закону, мама й тато зобов’язані це зробити протягом 3 місяців з дня народження дитини, то зволікати із цим не варто.

Роз’яснюємо:

Місцем проживання дитини до 10 років є місце реєстрації її батьків (усиновлювачів чи опікуна). Тож прописати її можна лише за адресою батька або матері. При цьому згода власника чи інших осіб, які проживають у такому житлі, не потрібна.

Однак, якщо батьки зареєстровані на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, прописати новонароджену дитину разом із ними не вдасться.

Натомість батьки можуть задекларувати своє нове місце проживання без зняття з реєстрації попереднього. І вже після цього прописати дитину.▪️

Отримати таку послугу можна в електронному вигляді через портал «Дія». Щоправда, інформація про житло має бути розміщена у Реєстрі нерухомості, а майно не має перебувати в іпотеці або довірчій власності.