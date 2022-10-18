Сьогодні, 18 жовтня, під час повітряної тривоги мер міста знову попередив жителів Тернополя про можливе відключення електроенергії та водопостачання.

Коли із водою все зрозуміло, то з вимкненням світла можна чогось не врахувати.

Тому заздалегідь майте вдома:

🔺радіоприймач та ліхтарики на батарейках;

🔺 запас сірників, свічок і сухого спирту;

🔺заряджений павербанк;

🔺 тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі;

🔺аптечку, включаючи особисті ліки мінімум на тиждень.

🔺Не використовуйте газові плити для обігріву, тому що є небезпека отруїтись чадним газом. 🔺Також вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їхнього пошкодження через перепади напруги.