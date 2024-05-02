Ще зовсім недавно зустрів свою 38-у весну: на фронті загинув Володимир Попіль з Тернопільщини

Сумна новина напередодні Великодня. В той час, коли українці готуються до світлого Воскресіння Христового, Товстенська громада у скорботі.

За волю і незалежність нашої держави, за право жити на рідній, Богом даній, землі, загинув Володимир ПОПІЛЬ, 10.03.1986 року народження, житель села Ворвулинці, інформацію оприлюднили у Чортківській РВА.

Ще зовсім недавно Герой зустрів свою 38-у весну. Попереду було ціле життя – довге, щасливе і мирне. На жаль, клятий ворог перекреслив всі плани.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.