02.05.2024 17:32

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Ще зовсім недавно зустрів свою 38-у весну: на фронті загинув Володимир Попіль з Тернопільщини

02.05.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Духовне

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Сумна новина напередодні Великодня. В той час, коли українці готуються до світлого Воскресіння Христового, Товстенська громада у скорботі.

За волю і незалежність нашої держави, за право жити на рідній, Богом даній, землі, загинув Володимир ПОПІЛЬ, 10.03.1986 року народження, житель села Ворвулинці, інформацію оприлюднили у Чортківській РВА.

Ще зовсім недавно Герой зустрів свою 38-у весну. Попереду було ціле життя – довге, щасливе і мирне. На жаль, клятий ворог перекреслив всі плани.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Вічна і світла памʼять Герою України!

У результаті наступально-штурмових дій противника загинув Павло Мізоцький з Кременеччини

 

Теги: військовий загинув

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