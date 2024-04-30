У результаті наступально-штурмових дій противника загинув Павло Мізоцький з Кременеччини

Гіркі вісті з фронту прийшли на Кременеччину. Клятий ворог забрав життя ще зовсім юного захисника Павла Мізоцького. Новину повідомили на сторінці Кременецької РВА.

28 квітня 2024 року загинув Мізоцький Павло Романович, 2001 року народження, із с. Борщівка Кременецького району.

Навідник гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти, який проходив військову службу за контрактом, загинув, в результаті наступально-штурмових дій противника на позиції Збройних сил України в районі Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та схиляємо голови у скорботі.

Царство Небесне і вічна пам’ять Герою!