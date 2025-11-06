Ще смачніше і гучніше: expirenza by mono підтримала проект “Сучасної України” “Смачно, бо на дрони!”

З початку загальнонаціональної акції “Смачно, бо на дрони!”, яка стартувала 7 вересня – в День військової розвідки України, до збору на підтримку ГУР вже приєдналося понад 150 закладів харчування з усієї України. Як результат, перші 30 SECRET BOXів вже зібрані і чекають розвідників для нових успішних операцій в тилу ворога і на фронті. Кінцева ціль – мінімум сто комплектів дронів із бойовим спорядженням.

“Співпраця із expirenza by mono, переконаний, ще швидше наблизить нас до цієї мети. Завдяки одному із найпотужніших ресторанних сервісів України ще більше закладів та їх відвідувачів отримають інформацію про кампанію “Смачно, бо на дрони!”. Власне, задум цього збору і полягав в тому, щоб зробити його креативним та всеохоплюючим. Кожного дня на мапі збору з’являються нові і нові учасники. Широка інформаційна кампанія сприяє тому, що все більше українців дізнаються про збір, приходять у заклади-учасники, смачно обідають чи вечеряють і донатять на дрони для розвідників. А партнерство із expirenza by mono дозволить ще швидше та ефективніше розповісти закладам та їх клієнтам про цей важливий збір на підтримку ГУР”, – відзначає Президент Фонду “Сучасна Україна” Володимир Гавриш.

Платформа Expirenza працює в Україні із 2017 року. У 2021 році успішний стартап придбав Monobank. Нині цей сервіс автоматизує роботу кафе та ресторанів України. Серед головних опцій – можливість оплатити рахунок по QR-коду, залишити чайові офіціанту, переглянути електронне меню, написати відгук та забронювати столик на наступний візит. Також платформа відома своїми соціальними ініціативами, зокрема, “Таємні бокси”, що дозволяє клієнтам придбати їжу за зниженими цінами. А відтепер, команда expirenza by mono популяризуватиме і схожі за назвою, але інші за формою та змістом SECRET BOX, ціль яких допомагати українським розвідникам ефективніше боротися з ворогом.

“Нашій команді надзвичайно приємно стати партнером “Смачно, бо на дрони!”, адже ця ініціатива покликана зміцнювати сили оборони України. І ми маємо змогу зробити свій внесок у спільну важливу справу. Через нашу мережу, яка налічує понад 3500 закладів по всій Україні, ми інформуватимемо про умови приєднання та головні новини збору. Сподіваємося, разом нам вдасться швидше досягти спільної мети!”, – говорять представники платформи expirenza by mono.

Нагадаємо, раніше партнерами кампанії “Смачно, бо на дрони!” вже стали Work.ua, які допомагають залучати нові заклади, та “Техно Їжак”, які разом зі своїми покупцями збирають на SECRET BOXи.