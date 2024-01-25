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Ще одного хабарника затримали на Тернопільщині

25.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Чортківський район, Детально

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На Тернопільщині затримали лісничого на вимаганні хабаря у розмірі майже 40 тисяч гривень. Про це повідомили на сторінці Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Чортківської окружної та Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру виконувача обов’язків лісничого одного з лісництв області у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, лісничий пообіцяв місцевому жителю незаконно, не вносячи платежів у касу, придбати саджанці декоративних хвойних дерев та багаторічні ялинки, вирощені в лісництві. Свої послуги чоловік оцінив у 39 700 грн.
Одержання ним 30 000 грн раніше обумовленої суми задокументували правоохоронці.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.
Неправомірну діяльність працівника лісництва викрито прокурорами та слідчими Чортківського РВ ГУНП в області, за оперативного супроводу працівників УСР у Тернопільській області ДСР НП України.

Джерело: Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: затримали хабарника, Тернопільщина, Тернопільська обласна прокуратура

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