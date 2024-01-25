Ще одного хабарника затримали на Тернопільщині

На Тернопільщині затримали лісничого на вимаганні хабаря у розмірі майже 40 тисяч гривень.

Прокурори Чортківської окружної та Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру виконувача обов’язків лісничого одного з лісництв області у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Прокурори Чортківської окружної та Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру виконувача обов’язків лісничого одного з лісництв області у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).