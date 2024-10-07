Смертельна ДТП: загинув 70-річний чоловік з Тернопільщини

У ДТП трапилася 4 жовтня близько 07:00 на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська», у сусідній області загинув 70 мешканець з Тернопільщини. Також травмована пасажирка авто, повідомляють правоохоронці.

Як попередньо встановили правоохоронці, там зіткнулися автомобілі ВАЗ-2101, яким керував 70-річний мешканець Тернопільської області, та Mitsubishi L200 під керуванням 22-річного жителя одного з сіл Львівського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій ВАЗу загинув на місці події, а його пасажирка, 72-річна мешканка Золочівського району, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.