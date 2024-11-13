Ще більше дронів для фронту: У Тернополі виділили ще 9 мільйонів гривень на ЗСУ

Міська рада Тернополя додатково спрямує майже 9 мільйонів гривень на Програму «Обороноздатність». За це депутати проголосують на наступній сесії. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Новий проєкт рішення щодо змін до бюджету Тернопільської громади погодили на засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів. Згідно нього на Програму «Обороноздатність» додатково спрямують 8 960 000 гривень.

Програма «Обороноздатність» – щоденна допомога армії

Тернопільський бюджет-2024 можна назвати бюджетом допомоги ЗСУ, підтримки поранених та загиблих Героїв. 190,2 млн грн передбачено на потреби наших захисників та захисниць лише по програмі підтримки обороноздатності. Тепер ця сума збільшена ще на майже 9 мільйонів.

В першу чергу, кошти по цій Програмі йдуть на придбання обладнання для захисників, техніки, військової амуніції, та інструментів, На закупівлю дронів різного типу. По програмі надають грошову допомогу для військовослужбовців, їх лікування та реабілітацію, роботу виїзної стоматології.

Також величезну суму, майже 800 млн, вилучено з міського бюджету для підтримки безпосередньо військових частин.

Програма «Турбота» – соціальний супровід Героїв

Окрім цього у місті діє Програма «Турбота». Вона передбачає соціальний супровід поранених воїнів, які повернулись до нашої громади, їх лікування і реабілітацію, супровід їхніх сімей та родин сімей загиблих або поранених Героїв.

На реалізацію даної Програми виділено майже 20 мільйонів гривен. Зокрема: