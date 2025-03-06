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Ще 26 захисників отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно

06.03.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Теми, Події

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Під час 46-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ще 26 військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:

  • АНТОНІЙЧУК Ярослав Олегович, солдат;
  • БАТУРИНА Богдан Зіновійович, головний сержант;
  • ГОДОВАНИЙ Євген Романович, молодший сержант;
  • ГОНТА Олексій Віталійович, штаб-сержант;
  • ГОРНІЦЬКИЙ Олександр Владиславович, солдат;
  • ГРИНЮКА Андрій Михайлович, солдат;
  • ДУБОВИЙ Роман Микитович, солдат гранатометник;
  • КІТ Михайло Миронович, старший солдат;
  • КРІЛЬ Назар Юрійович, солдат;
  • КОЗОРІЗ Микола Васильович, солдат;
  • КОСТЮК Олег Мирославович, солдат;
  • ЛЕХ Степан Васильович, майор;
  • МЕДЕЦЬКИЙ Роман Ігорович, старший солдат;
  • МОЧУЛА Василь Богданович, молодший сержант;
  • МІСЮРАК Віктор Васильович, сержант гранатометник;
  • МНИХ Володимир Петрович, молодший сержант;
  • ПРИШЛЯК Олександр Степанович, солдат;
  • ПРОЦИК Віталій Степанович, солдат;
  • САЛО Віталій Олександрович, старший солдат;
  • СИСОЄВ Олег Юрійович, старший солдат;
  • СМОЛЯК Назарій Ігорович, солдат;
  • СУМІН Микола Олександрович, інспектор прикордонної служби;
  • ТИМКІВ Віталій Ярославович, солдат;
  • ЧЕРНЯК Олександр Миколайович, молодший сержант;
  • ШАМАНСЬКИЙ Юрій Володимирович, старший сержант;
  • ШИШКІН Олександр Олександрович, солдат.

Теги: військові, «Почесний громадянин міста Тернополя»

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