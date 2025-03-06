Ще 26 захисників отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно

Під час 46-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ще 26 військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали: