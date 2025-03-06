Ще 26 захисників отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно

Під час 46-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ще 26 військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.
Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:
- АНТОНІЙЧУК Ярослав Олегович, солдат;
- БАТУРИНА Богдан Зіновійович, головний сержант;
- ГОДОВАНИЙ Євген Романович, молодший сержант;
- ГОНТА Олексій Віталійович, штаб-сержант;
- ГОРНІЦЬКИЙ Олександр Владиславович, солдат;
- ГРИНЮКА Андрій Михайлович, солдат;
- ДУБОВИЙ Роман Микитович, солдат гранатометник;
- КІТ Михайло Миронович, старший солдат;
- КРІЛЬ Назар Юрійович, солдат;
- КОЗОРІЗ Микола Васильович, солдат;
- КОСТЮК Олег Мирославович, солдат;
- ЛЕХ Степан Васильович, майор;
- МЕДЕЦЬКИЙ Роман Ігорович, старший солдат;
- МОЧУЛА Василь Богданович, молодший сержант;
- МІСЮРАК Віктор Васильович, сержант гранатометник;
- МНИХ Володимир Петрович, молодший сержант;
- ПРИШЛЯК Олександр Степанович, солдат;
- ПРОЦИК Віталій Степанович, солдат;
- САЛО Віталій Олександрович, старший солдат;
- СИСОЄВ Олег Юрійович, старший солдат;
- СМОЛЯК Назарій Ігорович, солдат;
- СУМІН Микола Олександрович, інспектор прикордонної служби;
- ТИМКІВ Віталій Ярославович, солдат;
- ЧЕРНЯК Олександр Миколайович, молодший сержант;
- ШАМАНСЬКИЙ Юрій Володимирович, старший сержант;
- ШИШКІН Олександр Олександрович, солдат.