Шахраї ошукали тернополянина на 10 000 гривень

Мешканець Тернополя зацікавився оголошенням про роботу онлайн, але замість отримання прибутку втратив 10 000 гривень. Згодом повідомив правоохоронців про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошима.

Як з’ясували поліцейські, заявник в одній із соцмереж побачив привабливу пропозицію про додатковий дохід онлайн. Відтак зв’язався з «роботодавцем», який запропонував йому отримувати гроші за те, що чоловік ставитиме вподобайки під відео. Проте, щоб отримувати завдання, необхідно було внести власні кошти.

Тернополянин вирішив спробувати: спочатку вислав 400 гривень і згодом йому на банківську картку повернули 800 гривень. Поступово шахрай увійшов у довіру потерпілому й почав вимагати значно більші суми. Після того, як чоловік надіслав черговий «транш», зловмисник перестав виходити з ним на зв’язок. Загалом потерпілий перерахував шахраєві майже 10 тисяч гривень, проте бажаного прибутку так не отримав.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів щодо розкриття злочину.

Поліцейські застерігають громадян не відгукуватись на сумнівні пропозиції легкого заробітку. У жодному разі не перераховуйте гроші на невідомі рахунки. Також застерігайте від подібних афер своїх близьких та рідних.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.