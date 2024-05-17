У Тернополі підліток вкрав камеру відеоспостереження (Фото)

У поліції кажуть, 15-річний підліток уже не одноразово потрапляв у поле зору поліції. Цього разу горе-злодій відзначився, поцупивши камеру відеоспостереження в будинку.

Про крадіжку у поліцію заявив 46-річний тернополянин, котрий мешкає на вулиці Дорошенка. Чоловік каже, що невідомі вкрали камеру просто зі сходової клітки. Вже за короткий час поліція встановила особу неповнолітнього злодія зі стажем.

Викрадену річ працівники поліції вилучили. Слідчі здійснюють досудове розслідування відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.