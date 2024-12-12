Шахрай обдурив тернополянина на 227 тисяч гривень

57-річний мешканець Тернополя втратив 227 тисяч гривень після того, як довірився шахраєві, який видавав себе за працівника соціальної служби.

Чоловік самостійно встановив на свій телефон програму, що дозволила аферисту отримати доступ до його мобільного пристрою та коштів.

Зловмисник зателефонував тернополянину, представившись працівником соціальної допомоги, і запропонував оформити державну виплату. Для цього необхідно було відкрити спеціальний файл, надісланий у месенджері Telegram, та встановити програму на телефон.

Потерпілий, діючи за вказівками незнайомця, виконав усі інструкції, не звертаючи уваги на дивні дії телефону, який почав самостійно розблоковуватися та відкривати різні програми. Шахрай переконав чоловіка, що це нормальний процес після встановлення програми.

Наступного дня тернополянин відвідав банк, щоб перевірити зарахування «виплати». На його жах, з рахунку зникло 227 тисяч гривень. Тоді він звернувся за допомогою до поліції.ʼ

Слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення особи шахрая.