Сержант Марія Ділай з Тернополя: «Бути військовою – це відповідальність»

Сержант Марія Ділай з Тернополя служить у лавах 2 Галицької бригади Національної гвардії України. Вона – начальниця військового наряду та командир відділення патрульної роти тернопільського підрозділу. Для неї служба – це не просто робота, а продовження родинної справи.

Марія виросла в родині військових і поліцейських. З дитинства мама, яка також служила у Національній гвардії, брала доньку з собою на службу. Саме тоді дівчинку вразила дисципліна, форма й впевненість людей у погонах.

«Для мене військові завжди були прикладом – люди, які знають закони, вміють вирішувати проблеми, несуть відповідальність. Змалку хотіла бути однією з них», – пригадує Марія.

До лав Національної гвардії вона прийшла у 2021 році, ще до початку повномасштабної війни, і з того часу не змінює підрозділ.

«Це була мрія дитинства, яка здійснилася. Але, отримавши погони, розумієш – потрібно постійно вчитись, вдосконалюватись, знати закони, вміти діяти правильно в будь-якій ситуації. Служба вчить бути зібраною, відповідальною і сильною», – каже вона.

Патрульна рота тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Нацгвардії щодня забезпечує громадський порядок у місті. Гвардійці тісно співпрацюють із поліцією, запобігають правопорушенням і спілкуються з людьми.

«Попри те, що служба не робить різниці між чоловіками й жінками, є нюанси. Під час перевірки підозрілих осіб огляд може проводити лише військовослужбовець відповідної статі. У ці моменти я відповідаю не лише за себе, а й за весь особовий склад: за їхню безпеку, життя і здоров’я», – пояснює нацгвардійка.

Марія виховує двох дітей і встигає поєднувати материнство зі службою. Старший син уже пішов її шляхом – він навчається в Національній академії Національної гвардії України.

«Горджуся ним. Це продовження нашої родинної справи», – ділиться Марія.

Попри навантаження, вона зізнається, що допомагає підтримка рідних і розуміння командування.

«Жінка-військова має подвійну відповідальність – на службі і вдома. Проте ми не шукаємо легкого шляху. Ми доводимо, що можемо бути на рівні з чоловіками, виконувати ті самі завдання і, водночас, залишатися матерями», – говорить сержант.

Марія Ділай зізнається, що були моменти сумнівів, але кожного разу згадувала, скільки пройдено.

«Ти дивишся на свій шлях, на те, як змінилась армія, як змінюєшся ти сама, і розумієш, що мусиш рухатись далі. Адже, одягнувши форму, ти стаєш прикладом. Колишніх військових не буває. Сьогодні на службу приходять люди різного віку. З ними потрібно працювати по-різному, враховуючи життєвий досвід кожного. В армії, окрім дисципліни, важлива психологія і людяність», – підкреслює нацгвардійка.

Історію сержанта Національної гвардії України Марії Ділай можна переглянути в програмі «І сила, і воля» на телеканалі «Тернопіль 1».