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Сергій Зюбаненко очолив поліцію Тернопільщини: що відомо про нового керівника

20.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Новопризначений Сергій Зюбаненко керуватиме Головним Управлінням Націполіції Тернопільщини.

Сергій Зюбаненко — уродженець міста Лубни Полтавської області. Має вищу юридичну освіту.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1998 році курсантом Луганської академії внутрішніх справ.

Ось що відомо про нового головного поліціянта Тернопільщини з відкритих джерел:

Сергій Зюбаненко був начальником міліції Кременчука.

У листопаді 2015 року був призначений на посаду заступника начальника ГУ Нацполіції Львівської області.

Перед цим упродовж півроку він був заступником начальника ГУ МВС України у Львівській області.

З 12 жовтня 2020, призначений заступником начальника ГУНП Сумської області.

З лютого 2022 на Волині він очолював управління внутрішньої безпеки поліції.

Тепер керуватиме поліцією Тернопільщини

Його попередник Олександр Богомол, який очолював ГУНП з 2016, тепер на посаді радника голови Нацполіції України.

Джерело: ІНТБ

Теги: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, новини Тернопільщини, призначення, Сергій Зюбаненко

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