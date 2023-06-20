Сергій Зюбаненко очолив поліцію Тернопільщини: що відомо про нового керівника

Сергій Зюбаненко — уродженець міста Лубни Полтавської області. Має вищу юридичну освіту.
Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1998 році курсантом Луганської академії внутрішніх справ.
Сергій Зюбаненко був начальником міліції Кременчука.
У листопаді 2015 року був призначений на посаду заступника начальника ГУ Нацполіції Львівської області.
Перед цим упродовж півроку він був заступником начальника ГУ МВС України у Львівській області.
З 12 жовтня 2020, призначений заступником начальника ГУНП Сумської області.
З лютого 2022 на Волині він очолював управління внутрішньої безпеки поліції.
Тепер керуватиме поліцією Тернопільщини
Його попередник Олександр Богомол, який очолював ГУНП з 2016, тепер на посаді радника голови Нацполіції України.