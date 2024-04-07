Серце кров’ю обливається: біля Бахмута загинув Юрій Кобильник з Теребовлянщини

Чергова страшна звістка, від якої обливається кров’ю серце і наповнюється болем душа, долетіла до нашої громади із зони бойових дій.

4 квітня, отримавши поранення несумісні з життям внаслідок мінометного обстрілу противника, в районі населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області, загинув житель села Буданів, солдат гранатометного відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки КОБИЛЬНИК Юрій Богданович, 16.03.1986 року народження.

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, сестрам, всім родичам і близьким загиблого Героя та спільно розділяємо цей нестерпний тягар втрати, написали на сторінці громади.

Завтра, 8 квітня, о 13:00 год. в Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла, м. Чортків відбудеться зустріч поглеглого Героя, після чого траурним кортежем його доставлять до рідної домівки у с. Буданів.

Просимо жителів сіл: Білобожниця, Ридодуби, Косів, Буданів о 13:20 год. вийти на центральну вулицю свого села, щоб віддати шану і гідно зустріти тіло воїна.

Чин похорону відбудеться у вівторок, 9 квітня, об 11:00 год. в с. Буданів.