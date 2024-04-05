На фронті загинув сержант з Тернопільщини

Сумну звістку повідомив голова Шумської територіальної громади Вадим Боярський.

“Щирий, турботливий чоловік, найкращий тато і дідусь, який дуже любив та завжди дбав про свою родину. Добрий, справедливий, завжди готовий прийти на допомогу односельчанин, товариський і надійний побратим. Відважний, відданий син свого народу, протистояв ненависному ворогові до останнього свого подиху.

Вічна пам’ять Герою! Ми розділяємо пекучий біль втрати та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам загиблого Воїна Ігоря”, – ідеться у зверненні очільника громади.