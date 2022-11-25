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СБУ прийшла з обшуками до єпископа Тернопільської єпархії УПЦ МП, що знайшли? (фото)

25.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Духовне

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Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у єпископа Тернопільської єпархії УПЦ московського патріархату, ректора Почаївської духовної семінарії Іова (Смакоуза).

Про це «Бабелю» повідомили джерела в правоохоронних органах.

Обшуки проходили в рамках кримінального провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової чи національної належності або релігійних переконань (ч. 2 ст. 161 КК).

Як повідомило джерело, «у мастадонта православ’я, який роками навчає та виховує цілі покоління духівників руського мира» знайшли російську літературу, яка возвеличує імперіалізм, та вилучили техніку. Все це він використовував для пропаганди цінностей рф і антиукраїнської агітації.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Московський патріархат, УПЦ МП, обшуки в УПЦ МП

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