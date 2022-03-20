Двадцять пожеж за дві доби. Саме стільки загорянь сухої трави за 48 годин ліквідували вогнеборці Тернопільщини в області. Палії не зважають на застереження фахівців і нищать довкілля.

Загальна площа погашеної рятувальниками сухої трави на відкритій території становить близько 47,5 гектарів. Це вражаючі цифри.

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Вогнеборці вкотре застерігають краян не палити рослинність і не нищити екологію. Такі вчинки є недопустимими, тим паче у страшний час війни.

“Спрямовуйте всі сили на корисні справи для підтримки Української держави, а не шкодьте довкіллю та службам які покликані вас захищати. Рятувальникам, що й так чергують в посиленому режимі, по декілька разів щодня доводиться виїжджати, в тому числі й під час «Повітряної тривоги» та не допустити перекидання пожеж на житлові будинки та лісові масиви”, – йдеться у повідомленні вогнеборців.

Нагадаємо, раніше влада області заявила, що паління сухої трави у час війни будуть прирівнювати до діяльності диверсантів.