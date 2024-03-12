Рух мостом біля Тернополя повністю відкрито

42-метровий шляхопровід через залізницю на трасі Р-41 Обхід Тернополя відкрито для руху. Нещодавно завершили асфальтування правої частини мосту. Ремонт аварійної споруди стартував минулого року у вересні, а вже у грудні відремонтований лівий проїзд відкрився для транспорту.

На мосту підрядники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області влаштували тришарову гідроізоляцію та вкрили її двома шарами асфальтобетону. Продовжуються ремонтні роботи під шляхопроводом. Найближчим часом планується нанесення пластикової розмітки, облаштування інфраструктури, в тому числі бар’єрного огородження на підходах до шляхопроводу.

До ремонту шляхопровід траси Р-41 Обхід Тернополя перебував у аварійному стані. Востаннє ремонтувався більш ніж 40 років тому. Служба відновлення ініціювала невідкладний ремонт через високий ризик руйнування та численні пошкодження.

Під час повномасштабної війни кількість транзитного транспорту на Р-41 значно зросла, збільшивши навантаження на шляхопровід. Через загрозу руйнування споруди на стратегічній дорозі та з метою уникнення автомобільного та залізничного колапсу, Уряд виділив кошти на його терміновий ремонт. Джерелом фінансування став залишок коштів, виділених у 2022 році Європейським інвестиційним банком.