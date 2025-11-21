Розшукують тернополянина, який після обстрілу самотужки врятував з палаючого будинку кілька осіб

Чоловік у Тернополі під ранок 19 листопада самотужки, облившись водою та взявши драбину рятував людей з палаючого будинку на вулиці 15 Квітня, 31.

Про це розповів міський голова Сергій Надал.

“Шукаємо героя з вулиці 15 Квітня. 19 листопада хтось з тернополян приніс будівельну драбину до палаючого будинку. За свідченнями очевидців, чоловік облив себе водою і поліз драбиною на поверхи рятувати людей, витяг дівчину і жінку, по його драбині вилізли сусіди. Ми хочемо знайти цього чоловіка і нагородити його почесною відзнакою міста”, – пише Сергій Надал. – Дякую всім, хто того дня допомагав. Рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальникам, підприємцям, волонтерам, тернополянам, які здавали кров, приносили їжу!”.

Якщо ви знаєте цю людину або це ви самі – напишіть повідомлення @Nadal_Online_bot.

Вчинок цього чоловіка заслуговує на визнання.