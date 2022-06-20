Перший із двох літніх постів називається по-різному: Апостольським постом (згадка про цей піст є в постановах апостольських) та Петрівським (бо завершується напередодні дня вшанування пам’яті святих апостолів Петра і Павла). В народі цей піст називають Петрівкою.

Тривалість Петрового посту щороку різна, цьогоріч він триватиме 22 дні. У чому ж полягає важливість постування? Аби зрозуміти, згадаймо, що найпершим постом була заповідь, яку Господь дав Адаму в Раю: «Від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо в той день, коли ти з’їси від нього, смертю помреш» (Бут. 2: 16 – 17). Тоді людину спокусив диявол, і вона порушила цей перший піст, це єдине обмеження, послухала диявола, а волю Божу не виконала. Тоді в життя людини увійшли гріх і смерть. Тож як через нестриманість у бажаннях, через недотримання першого посту гріх увійшов в людську природу, так через самообмеження, через усвідомлене і добровільне приборкання бажань і пристрастей, ми долаємо гріх.

Піст – це загартовування і вдосконалення нашої волі. Бо навчившись стримувати себе у простих бажаннях, ми навчимося долати спокуси, не піддаватися на принади гріха.

Добровільне обмеження в їжі (піст тілесний) є лише засобом, а не метою постування. Важливішим є піст духовний, який полягає у смиренні, покаянні, боротьбі з власними гріхами, пристрастями та шкідливими звичками. Піст тілесний без посту духовного – то лише дієта.