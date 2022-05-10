Вранці 9 травня хакери атакували російський відеохостинг Rutube, який позиціонує себе як заміну Youtube і куди після початку війни переїхало багато російських продержавних телеканалів. Інформація про це з’явилася в телеграмі компанії о сьомій ранку.

Протягом усього дня в телеграм каналі компанії з’являлися повідомлення, що на сайті ведуться відновлювальні роботи. О 20:04 компанія заявила, що кібератака стала найбільшою в історії сервісу.

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За словами джерела російського видання The Village, близького до команди Rutube, атака почалася близько п’ятої ранку. В результаті дій хакерів був «повністю видалено код сайту», і тепер відеосервіс «не підлягає відновленню». Зазвичай на такий випадок передбачені резервні копії, але в конкретній ситуації проблема, мабуть, у тому, що в сервісі досі не розуміють, чи має хакер, як і раніше, доступ до системи чи вже ні.