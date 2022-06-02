20 травня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою поширив дію пільг для військовослужбовців Збройних сил та їхніх родин і на добровольців територіальної оборони та добровольчі формування територіальних громад.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Постанова змінює інші рішення уряду з урахуванням отриманого добровольцями права отримання статусу учасника бойових дій, а також запроваджує категорію сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Відтепер добровольці сил тероборони і члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть можливість отримати грошові виплати, що передбачені в разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії рф проти України.

У разі їхньої загибелі члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу. Крім того, члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України матимуть можливість користуватися пільгами, передбаченими чинним законодавством.