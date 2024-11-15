Рідні надіялись понад рік: стало відомо про загибель молодого захисника з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання загинув 27-річний захисник з Тернопільщини Ростислав Антонюк, якого рік вважали безвісти зниклим.

«Рік надії, сподівання, сліз і молитов, але дива не сталось… Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душах рідних і близьких загиблого…Назавжди в строю, назавжди в наших серцях», – поділилися у Заліщицькій міськраді.

Траурний кортеж з тілом захисника України Ростислава Антонюка прибуде 16 листопада близько 11:30 години.

Місцевих жителів просять зустріти тіло полеглого Героя та віддати йому останню шану.

«Живий коридор» людей просять створити об 11:30 год від моста (зі сторони Чернівецької області) до рідної домівки у селі Колодрібка.

Чин похорону відбудеться 16 листопада, одразу по приїзду кортежу у село Колодрібка.