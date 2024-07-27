Результати перевірки у 59-й бригаді на прохання “Пташки” з Тернопільщини

Після скарги військової Катерини Поліщук (Пташки) з Тернопільщини на шалені втрати через дії командира бригади Богдана Шевчука відбулася перевірка 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Яка не виявила випадків видання злочинних наказів, але виявила “окремі факти управлінських рішень”, які могли “негативно впливати” на виконання бойових завдань.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

“Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України комплексною робочою групою здійснено службову перевірку в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

Проведено роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснено перевірку прийнятих рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Окрім того, досліджено питання організації виконання бойових завдань.

Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас, встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.

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“З метою недопущення такого в подальшому, керівництвом ЗС України прийнято належні рішення та вжито низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків. Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності”, – йдеться у повідомленні ВСП.

Нагадаємо, 14 липня колишня полонена, військова парамедикиня з “Азовсталі” Катерина Поліщук (псевдо Пташка) звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням провести службову перевірку командира бригади Богдана Шевчука. 15 липня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський наказав відправити в зону відповідальності 59-ї ОМПБр комплексну робочу групу, щоб з′ясувати обставини нещодавніх втрат серед військових.