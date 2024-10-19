Результати матчів чемпіонату області з футболу

9 жовтня відбулись три поєдинки 19-го туру чемпіонату Тернопільської області серед команд вищої ліги. Всі матчі завершилися перемогою гостей.
ФК «Борщів» – «Дністер» – 0:2 (0:2).
Голи: Н. Процик (6, 36).
«Медобори» (Зелене) – «Агрон» (Великі Гаї) – 1:3 (0:2).
Голи: С. Лук’янов (28, а/г), І. Кохман (45+2), С. Полянчук (52), Б. Семенець (90+2).
«Поділля» (Велика Березовиця) – «Галич» (Збараж) – 1:2 (1:1).
Голи: В. Олійник (25), О. Божко (36, з пен.), А. Царюк (83).
13 жовтня відбувся один поєдинок 20 туру вищої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Бучацький «Колос» зіграв унічию із ФК «Борщів» – 1:1 (0:1).
Ще два матчі 20 туру відбудуться 16 жовтня – «Агрон» прийматиме «Поділля», а «Дністер» – «Медобори».