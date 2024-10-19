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Результати матчів чемпіонату області з футболу

19.10.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Спорт, Теми

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9 жовтня відбулись три поєдинки 19-го туру чемпіонату Тернопільської області серед команд вищої ліги. Всі матчі завершилися перемогою гостей.

ФК «Борщів» – «Дністер» – 0:2 (0:2).

Голи: Н. Процик (6, 36).

«Медобори» (Зелене) – «Агрон» (Великі Гаї) – 1:3 (0:2).

Голи: С. Лук’янов (28, а/г), І. Кохман (45+2), С. Полянчук (52), Б. Семенець (90+2).

«Поділля» (Велика Березовиця) – «Галич» (Збараж) – 1:2 (1:1).

Голи: В. Олійник (25), О. Божко (36, з пен.), А. Царюк (83).

13 жовтня відбувся один поєдинок 20 туру вищої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Бучацький «Колос» зіграв унічию із ФК «Борщів» – 1:1 (0:1).

Ще два матчі 20 туру відбудуться 16 жовтня – «Агрон» прийматиме «Поділля», а «Дністер» – «Медобори».

 

Теги: футбол, Асоціації футболу Тернопільщини

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