Ремонтують аварійний міст на під’їзді до Тернополя з боку Бродів

Служба відновлення проводить капітальний ремонт аварійного мосту між селами Плотича та Івачів-Долішній Тернопільського району. Штучна споруда є складовою траси Р-39 – однієї з найбільш завантажених доріг на Тернопільщині.

Окрім мосту на дорозі Р-39, у Тернопільській області ремонтуються ще 6 штучних споруд на державних дорогах. Це мости та шляхопроводи на ключових для логістики регіону та країни автошляхах: М-19, М-09, Р-41 та Т-23-12.

Через 4 мости та шляхопроводи вже відкрито повноцінний рух транспорту, однак під штучними спорудами тривають роботи.

Це 2 шляхопроводи на трасі Р-41 Обхід Тернополя біля міста Тернопіль та села Великий Глибочок; Міст на обході міста Зборів у складі траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська; Міст через річку Гніздечна в селі Шляхтинці на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

Також проводиться ремонт мосту через річку Збруч у місті Гусятин на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-23-12 Гусятин – Городок. Там вже забетонували монолітну розподільчу плиту, тротуари та стартувало нанесення гідроізоляція. Наступний етап – влаштування нового покриття з асфальтобетону.