Ремонтні роботи: на одній з вулиць Тернополя частково обмежать рух транспорту

З 6 до 8 вересня на вулиці Текстильній у Тернополі частково обмежать рух транспорту. Там проводитимуть поточний ремонт дороги.

Про це повідомили на сайті міської ради.

“Із 10 години 6 вересня до 22 години 8 вересня буде обмежений проїзд приватного та громадського транспорту на розв’язці вулиць Збаразька — Промислова — Текстильна — Енергетична – Злуки. Там проводитимуть поточний ремонт дороги. На цій ділянці встановлять дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху”, — йдеться у повідомленні.

До слова, на час ремонту дороги, діятимуть зміни в русі тролейбусів. Вони курсуватимуть вулицею Вояків Дивізії Галичина з лівим поворотом на проспект Степана Бандери.

Тимчасово не їздитимуть тролейбуси за маршрутами №5, №9 та №11. Тролейбус з номером 8 курсуватиме на ділянці “Газопровід-Центр”.