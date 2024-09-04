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Ремонтні роботи: на одній з вулиць Тернополя частково обмежать рух транспорту

Тимчасово не їздитимуть тролейбуси за маршрутами №5, №9 та №11.

04.09.2024

Галина Кіт

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Теми, Офіційно, Цікаво, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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З 6 до 8 вересня на вулиці Текстильній у Тернополі частково обмежать рух транспорту. Там проводитимуть поточний ремонт дороги. 

Про це повідомили на сайті міської ради.

“Із 10 години 6 вересня до 22 години 8 вересня буде обмежений проїзд приватного та громадського транспорту на розв’язці вулиць Збаразька — Промислова — Текстильна — Енергетична – Злуки. Там проводитимуть поточний ремонт дороги. На цій ділянці встановлять дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху”, — йдеться у повідомленні.

До слова, на час ремонту дороги, діятимуть зміни в русі тролейбусів. Вони курсуватимуть вулицею Вояків Дивізії Галичина з лівим поворотом на проспект Степана Бандери.

Тимчасово не їздитимуть тролейбуси за маршрутами №5, №9 та №11. Тролейбус з номером 8 курсуватиме на ділянці “Газопровід-Центр”.

Теги: ремонт дороги, рух транспорту, обмеження руху транспорту

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