Рекрутинг добровольців до лав ЗСУ: як це працює?

Інфографіку щодо питань рекрутингу громадян, які у добровільному порядку звертаються для призову по мобілізації за письмовими згодами від командирів військових частин, опублікували у Тернопільському обласному ТЦК СП.