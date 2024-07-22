22.07.2024 15:39

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Рекрутинг добровольців до лав ЗСУ: як це працює?

22.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Україна, Офіційно

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Інфографіку щодо питань рекрутингу громадян, які у добровільному порядку звертаються для призову по мобілізації за письмовими згодами від командирів військових частин, опублікували у Тернопільському обласному ТЦК СП.

 

Теги: рекрутингові центри, Тернопільський обласний ТЦК СП, ЗСУ, добровольці, мобілізація, актуально

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