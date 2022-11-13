Рекомендації тернополянам, як зменшити теплові втрати в домівках та як діяти, якщо зникне опалення

Триває інформаційна кампанія «Готуймося», яка організована Міністерством розвитку громад та територій України й спрямована на максимальне інформування громадян про підготовку до опалювального сезону.
Наразі стартував другий етап кампанії. Так, для громадян розроблено рекомендації як зменшити теплові витрати в домівках та як діяти, якщо зникне опалення, пише видання ОбласТь.
Декілька порад, як менше витрачати на тепло:
Алгоритм дій у випадку, якщо зникло опалення:
Пам’ятаймо, зима зовсім близько і, щоб успішно пережити холодну пору року, в умовах війни, необхідно завчасно підготуватися.