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Рекомендації тернополянам, як зменшити теплові втрати в домівках та як діяти, якщо зникне опалення

13.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Суспільство, Цікаво

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Триває інформаційна кампанія «Готуймося», яка організована Міністерством розвитку громад та територій України й спрямована на максимальне інформування громадян про підготовку до опалювального сезону.

Наразі стартував другий етап кампанії. Так, для громадян розроблено рекомендації як зменшити теплові витрати в домівках та як діяти, якщо зникне опалення, пише видання ОбласТь.

Декілька порад, як менше витрачати на тепло:

  • Подбайте про комплексне утеплення вашого будинку.
  • Зменшити температуру опалення.
  • Обирайте ощадливі засоби обігріву.
  • Підготуйте вікна.
  • Подбайте про утеплення дверей.
  • Зменшіть тепловтрати.
  • Піклуйтесь про тепло у під’їзді та у будинку.

Алгоритм дій у випадку, якщо зникло опалення:

  1. Стежте за офіційними повідомленнями місцевої влади.
  2. Оберіть одне приміщення в оселі для обігріву.
  3. Щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами.
  4. Увімкніть додаткові джерела тепла.
  5. Пийте та їжте гаряче.
  6. Дізнайтеся від місцевої влади розміщення пунктів обігріву
  7. Переїдьте до родичів або знайомих, у яких є опалення.

Пам’ятаймо, зима зовсім близько і, щоб успішно пережити холодну пору року, в умовах війни, необхідно завчасно підготуватися.

Автор: Роман Васильович

Мітки: енергоефективність, опалення, опалювальний сезон, тепло

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