Рекомендації тернополянам, як зменшити теплові втрати в домівках та як діяти, якщо зникне опалення

Триває інформаційна кампанія «Готуймося», яка організована Міністерством розвитку громад та територій України й спрямована на максимальне інформування громадян про підготовку до опалювального сезону.

Наразі стартував другий етап кампанії. Так, для громадян розроблено рекомендації як зменшити теплові витрати в домівках та як діяти, якщо зникне опалення, пише видання ОбласТь.

Декілька порад, як менше витрачати на тепло:

Подбайте про комплексне утеплення вашого будинку.

Зменшити температуру опалення.

Обирайте ощадливі засоби обігріву.

Підготуйте вікна.

Подбайте про утеплення дверей.

Зменшіть тепловтрати.

Піклуйтесь про тепло у під’їзді та у будинку.

Алгоритм дій у випадку, якщо зникло опалення:

Стежте за офіційними повідомленнями місцевої влади. Оберіть одне приміщення в оселі для обігріву. Щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами. Увімкніть додаткові джерела тепла. Пийте та їжте гаряче. Дізнайтеся від місцевої влади розміщення пунктів обігріву Переїдьте до родичів або знайомих, у яких є опалення.

Пам’ятаймо, зима зовсім близько і, щоб успішно пережити холодну пору року, в умовах війни, необхідно завчасно підготуватися.