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Раптово зупинилося серце молодого воїна з Чорткова

25.03.2024

Зоряна Деркач

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Духовне, Теми, Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Чортків’янин Михайло Соробей (31.03.1982 – 23.03.2024) поповнив лави Небесного Воїнства. Трагічну звістку повідомили на сторінці Чортківської міськради.

У міськраді кажуть, Михайло служив у 42 окремій механізованій бригаді. Мав контузію у 2023 році, отримав поранення у щелепу, лікувався протягом тривалого часу. Був звільнений із військової служби за станом здоров’я та повернувся додому. Та в суботу, 23 березня, Михайло раптово помер…

Сьогодні, 25 березня, об 13:30 розпочнеться чин похорону за адресою: м. Чортків, вул. Кобилянської, 60, а продовжиться у соборі верховних апостолів Петра і Павла.

Поховають воїна на кладовищі по вул. Стефаника у Чорткові.

На Тернопільщині сформують управління, яке займатиметься ветеранами

 

Джерело: Чортківська міська рада

Теги: військовий загинув, Чортків

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