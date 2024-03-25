Раптово зупинилося серце молодого воїна з Чорткова

Чортків’янин Михайло Соробей (31.03.1982 – 23.03.2024) поповнив лави Небесного Воїнства. Трагічну звістку повідомили на сторінці Чортківської міськради.

У міськраді кажуть, Михайло служив у 42 окремій механізованій бригаді. Мав контузію у 2023 році, отримав поранення у щелепу, лікувався протягом тривалого часу. Був звільнений із військової служби за станом здоров’я та повернувся додому. Та в суботу, 23 березня, Михайло раптово помер…