На Тернопільщині сформують управління, яке займатиметься ветеранами

Повідомляє ГОЛОС.

Зважаючи на потребу у створенні управління з питань ветеранської політики і Ветеранського Хабу, який діятиме в інтересах військових та їх сімей, присутні на зборах розглядали запит комплексно, а саме:

– Провели дискусію щодо створення координаційної ради ветеранів та волонтерів, як дорадчого органу при Тернопільській обласної військової адміністрації із числа керівників діючих та активних громадських формувань ветеранів та волонтерів Тернопільської області;

– Обговорили проект ветеранського простору «VeteranHub-Ternopil»;

– Сформували звернення до Тернопільської обласної військової адміністрації щодо виконання запитів просторів соціальної адаптації ветеранів та членів їх сімей та військово-патріотичного виховання дітей та молоді в спеціалізованих центрах, зокрема таких як «Подільсько-Волинська січ».

До слова, такі управління на рівні обласних адміністрацій створюють у всіх регіонах країни, згідно з постановою уряду, яку ухвалили в липні.

Уже 3 квітня (середа) о 12:00 відбудуться загальні збори, на яких присутні представники усіх дотичних громадських організацій Тернопільщини обговорюватимуть відновлення роботи управління у справах ветеранів та делегування на керівні посади осіб із числа учасників бойових дій і інвалідів російсько-української війни ТОВА.

– Ми запрошуємо усіх, хто дотичний до даної сфери діяльності до конструктивного діалогу. Приходьте, делегуйте своїх представників і беріть активну участь у обговореннях, – закликає член правління ГО «Рух За Справедливу Україну» Віталій Мариновський.

Планується, що до новоствореної ради ветеранів та волонтерів увійдуть учасники бойових дій, військові, члени сімей загиблих Героїв, а також волонтери, які займатимуться координуванням роботи.

Фото: ТОВА