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Ракета знищила склад благодійного фонду з гуманітарною допомогою

14.05.2023

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Внаслідок ракетного удару 13 травня по Тернополю повністю зруйновано склад благодійного фонду “Світло Реформації”, де зберігалася гуманітарна допомога та який служив хабом для міжцерковної діяльності регіону.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив керівник фонду Іван Гонтар.

“Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням… ВСЕ ЗГОРІЛО!
«Коли б фіґове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого!» (Авакум 3:17-18)
Ми цього не очікували, але сталося щось подібне. Господь дав, Господь взяв – нехай буде прославлене Його Ймення!”, – написав чоловік.

Він також зазначив, що Бог чудом зберіг двох водіїв, котрі ночували біля складу та були у декількох метрах від місця прильоту ракети.

Джерело: За Збручем

Теги: гуманітарна допомога, ракетний удар, “Світло Реформації”

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