Ракета знищила склад благодійного фонду з гуманітарною допомогою

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив керівник фонду Іван Гонтар.

“Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням… ВСЕ ЗГОРІЛО!

«Коли б фіґове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого!» (Авакум 3:17-18)

Ми цього не очікували, але сталося щось подібне. Господь дав, Господь взяв – нехай буде прославлене Його Ймення!”, – написав чоловік.