Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зазначив, що обласна рада не залишиться осторонь боротьби за територіальну цілісність України.

Він закликав добровольців не лише старанно тренуватися, а й активно допомагати воїнам, які зараз на передовій.

– Західна Україна сьогодні має бути двигуном забезпечення фронту всім необхідним. Тому закликаю, маючи вільний час, окрім вишколу займатися допомогою нашим хлопцям та дівчатам. Якщо є можливість контактів з родичами та друзями за кордоном, нехай передають гуманітарну допомогу. Ми маємо вже на базі своїх формувань працювати за усіма напрямками, – говорить Михайло Головко.– Сьогодні маємо швидко вчитися. Вчора ми були одні сьогодні – інші. Стаємо воїнами, волонтерами, медиками, медійниками і стратегами. Все необхідне ми маємо засвоювати швидко, щоб перемогти. Іншого варіанту немає.

Михайло Головко закликав усіх бути активними, та допомагати у боротьбі за свободу та незалежність України всіма силами.