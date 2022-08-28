28 серпня у свято Успіння Пресвятої Богородиці Тернопіль відзначає День міста.

У зв’язку із війною в нашій країні проведення гучних святкових заходів цьогоріч не заплановано. Однак тернополяни та гості міста все ж зможуть відвідати декілька урочистих подій та спортивних заходів.

Так, 28 серпня о 12:00 год. в церкві Успіння Пресвятої Богородиці та храмах міста буде проводитися Божественна літургія.

О 15:00 год. на тернопільській символічній «Алеї зірок» (вул. Петра Конашевича-Сагайдачного) відбудеться офіційне відкриття бронзової колективної зірки «Захисникам та захисницям України».

Також цього дня на Театральному майдані буде організована виставка новітніх зразків макетів зброї «Зброя перемоги», а в Українському Домі проведуть урочисту церемонію нагородження кращих тернополян з нагоди Дня міста.

Нагадаємо, під час сигналу оповіщення «Повітряна тривога» громадянам необхідно перейти до найближчого укриття. Для зручності їх пошуку на фасадах будівель є інформаційні вказівники, а також доступна для перегляду інтерактивна карта захисних споруд.

План заходів на 27-28 серпня з нагоди відзначення Дня міста