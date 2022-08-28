28 серпня у свято Успіння Пресвятої Богородиці Тернопіль відзначає День міста.
У зв’язку із війною в нашій країні проведення гучних святкових заходів цьогоріч не заплановано. Однак тернополяни та гості міста все ж зможуть відвідати декілька урочистих подій та спортивних заходів.
Так, 28 серпня о 12:00 год. в церкві Успіння Пресвятої Богородиці та храмах міста буде проводитися Божественна літургія.
О 15:00 год. на тернопільській символічній «Алеї зірок» (вул. Петра Конашевича-Сагайдачного) відбудеться офіційне відкриття бронзової колективної зірки «Захисникам та захисницям України».
Також цього дня на Театральному майдані буде організована виставка новітніх зразків макетів зброї «Зброя перемоги», а в Українському Домі проведуть урочисту церемонію нагородження кращих тернополян з нагоди Дня міста.
Нагадаємо, під час сигналу оповіщення «Повітряна тривога» громадянам необхідно перейти до найближчого укриття. Для зручності їх пошуку на фасадах будівель є інформаційні вказівники, а також доступна для перегляду інтерактивна карта захисних споруд.
План заходів на 27-28 серпня з нагоди відзначення Дня міста
|
Назва
|
Дата і час проведення
|
Місце проведення
|
Година духовності «Пресвята Богородице, бережи нас»
|
28.08
11:00 год.
|
Церква «Введення в храм Пресвятої Богородиці» с. Іванківці
|
Історико-краєзнавча екскурсія «Тернопіль: в плині літ»
|
28.08
11.00 год.
|
Бібліотека-філія № 2 для дітей «Літературне Тернопілля»
|
Божественна літургія у Церкві Успення Пресвятої Богородиці та храмах міста Тернополя
|
28.08
12.00 год
|
вул. Василя Костянтина Острозького
|
Виставка графічних картин Заслуженого художника України Євгена Удіна «Костели Жешува»
Майстер-клас «Дякуємо вам, друзі!»
|
28.08
12.00 год.
|
Тернопільський обласний краєзнавчий музей
|
Виставка новітніх зразків зброї (макетів зброї) «Зброя перемоги»
|
28.08
14.00-18.00 год.
|
Театральний майдан
|
«З Україною в серці» виступ Галицького камерного оркестру
|
28.08
14.00 -14.50 год.
|
вул. Петра Конашевича Сагайдачного
|
Відкриття зірки Захисникам і Захисницям України на Алеї зірок
|
28.08
15.00 год.
|
вул. Петра Конашевича Сагайдачного
|
Театралізовано-гастронономічна екскурсія «Смачний Тернопіль»
|
28.08
15.30 год.
|
Старт від Тернопільського замку. Тривалість 2 год.
|
Церемонія нагородження кращих тернополян з нагоди Дня міста
|
28.08
15.40 – 16.40 год
|
Український Дім
|
Цикл спортивно-масових заходів
«Тернопіль спортивний»
|
28.08
16:00 год.
|
Бульвар Дмитра Вишневецького
|
Патріотична музика луна у виконанні Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі»
|
28.08
17.00 год.
|
парк імені Тараса Шевченка, літня естрада
|
Відкритий чемпіонат міста з вітрильного спорту
|
27-28.08
12.00 год.
|
Акваторія Тернопільського ставу
|
Відкритий чемпіонат міста з літнього біатлону
|
27-28
13.00 год.
|
парк «Сопільче», картингова траса
|
Відкритий турнір з вільної боротьби на Кубок міського голови м. Тернополя
|
27-28.08
16.00 год.
|
Тернопільська федерація вільної боротьби СК «Галицькі леви»/