Про шахрайські схеми в соцмережах розповідає фахівець з кібербезпеки Євген Шевцов

За кілька останніх тижнів у ЗМІ та соціальних мережах збільшилася кількість повідомлень про випадки шахрайства, особливо пов’язаними з фінансами. Експерт з інформаційної безпеки, який консультує спеціалістів Національної поліції України та великі компанії Євген Шевцов дає кілька порад, як уникнути шахрайських схем.

«Одна з найчастіших схем, які використовують шахраї вже дуже давно, це коли людина отримує повідомлення від родича чи знайомого на один із месенджерів (Telegram, Viber тощо) із проханням позики на картку. При цьому Вам можуть також надати особисту інформацію, яку могли знайти у додатку знайомого. Надіславши гроші, вже після дзвінка з’ясувалося — що акаунт зламали, і знайомий нічого не просив», – каже Євген Шевцов, додаючи, що не варто поспішайте надсилати гроші онлайн — це скоріше за все може бути обман.

Як радить експерт, обов’язково перевірте інформацію: зателефонуйте людині або напишіть їй в іншому месенджері. Якщо знайомий не знає про прохання — повідомте, що його акаунт зламали, тому нехай змінить пароль і увімкне двофакторну аутентифікацію.

Також поширена схема в Україні, від якої вже постраждали сотні людей, це коли телефонні шахраї, пропонуючи встановити новий банківський застосунок, намагаються отримати доступ до даних клієнтів фінансових установ.

«Зловмисники представляються працівниками банків і повідомляють, що старий банківський застосунок більше не працює і вам потрібно завантажити новий. Потім вони надсилають фішингові посилання на завантаження програми буцімто з офіційного чат-бота в одному з месенджерів. Таким чином, аферисти отримують авторизаційні дані клієнтів банку», – пояснює Євген Шевцов.

Також зловмисники активно послуговуються різними месенджерами для розсилання повідомлень з проханням підтримати дитину в конкурсі, проголосувати за якусь дитячу команду чи групу.

Як радить експерт з інформаційної безпеки, у таких ситуаціях треба перетелефонувати самостійно на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці або на сайті та вточнити інформацію

«Однако, завжди варто припиняти розмову, якщо під час телефонної розмови запитують паролі, коди банків і намагаються керувати діями, зокрема просять встановити програму на пристрій, бо всі ці дії свідчать про шахрайські наміри», – каже Євген Шевцов, додаючи, що при цьому ніколи не треба переходити по посиланням, які вам надсилають у повідомленнях.

Також фахівець радить дотримуватися правил безпеки при завантаженні застосунку на телефон чи інший пристрій – обирати лише ліцензійне програмне забезпечення з офіційних магазинів, використовувати офіційні платформи Microsoft Store для Windows, Apple App Store для macOS та iOS та Google Play для Android, адже такі магазини зазвичай дбають про безпеку, хоча й навіть там можуть траплятися випадки шкідливого програмного забезпечення.

Однак, якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно зверніться до банку для блокування картки та подайте електронне звернення до кіберполіції.