Президент відзначив двох жителів Тернопільщини почесними нагородами

З нагоди Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський двом мешканцям Тернопільщини почесні звання.

Відповідно до Указу Глави держави, почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Митнику Миколі Мирославовичу — ректорові Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

«Заслужений лікар України» — Шкільнюк Ніні Михайлівні — лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Вітаємо земляків із заслуженими нагородами та дякуємо за їхній внесок у зміцнення української державності!”, – зазначають в ОВА.