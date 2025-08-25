25.08.2025 20:36

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Президент відзначив двох жителів Тернопільщини почесними нагородами

25.08.2025

Ірина Нова

64

Оперативно, Тернопільщина, Новини

Поширити:

З нагоди Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський двом мешканцям Тернопільщини почесні звання.

Відповідно до Указу Глави держави, почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Митнику Миколі Мирославовичу — ректорові Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

«Заслужений лікар України» — Шкільнюк Ніні Михайлівні — лікареві відділення Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Вітаємо земляків із заслуженими нагородами та дякуємо за їхній внесок у зміцнення української державності!”, – зазначають в ОВА.

Теги: нагороди, президент, Тернопільщина

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах