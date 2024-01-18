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“Позитив” з Тернопільщини отримав “Золотий Хрест” від Залужного

18.01.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Тернопіль, Війна з рф, Тернопільщина

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Командир бойової машини з Тернопільщини отримав відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ “Золотий Хрест”.

Про це Суспільному повідомив пресофіцер 105 окремої бригади тероборони ЗСУ Юрій Кульпа.

Молодший сержант Андрій на псевдо “Позитив” з перших днів повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ. Чоловік брав участь в бойових діях у Донецькій області, виконував завдання на Харківському напрямку.

“Він завжди в перших рядах. Постійно на передових позиціях. Відповідальний військовослужбовець, ефективно та вчасно виконує визначені завдання. Особливо проявив себе на Куп‘янському напрямку. Не боїться брати відповідальність на прийняття рішень у бойових діях, поважають його побратими, цінують”, — розповів командир підрозділу про свого бійця.

Нагрудним знаком “Золотий хрест” Головнокомандувача ЗСУ нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та зразкову поведінку у повсякденній діяльності.

Теги: військовий, нагорода, “Золотий хрест”

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