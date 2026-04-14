Так ревнував, аж підпалив

У селі Іване-Пусте Чортківського району сварка між цивільним подружжям завершилася масштабною пожежею. Місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підпалив господарську будівлю своєї співмешканки через ревнощі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Повідомлення про пожежу надійшло на лінію «102» від диспетчера ДСНС. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 міста Борщева. Правоохоронці з’ясували, що причиною займання став навмисний підпал:

Власниця помешкання розповіла, що співмешканець постійно влаштовував сцени ревнощів. Черговий конфлікт виник на ґрунті сп’яніння та підозр у невірності.

Чоловік підпалив літню кухню, після чого вогонь перекинувся на інші господарські приміщення. Полум’я пошкодило кілька будівель, проте, на щастя, люди не постраждали.

Поліцейські задокументували факт злочину та розпочали розслідування. Затриманому інкримінують порушення за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Згідно з законодавством, ревнивцю загрожує серйозне покарання — позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх деталей події та оцінки завданих матеріальних збитків.