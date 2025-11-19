Повітряні сили: росія вдарила по житлових будинках у Тернополі крилатими ракетами Х-101

У багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – рф.

“Наразі правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України. За достовірними даними, які уже не одноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших”, — кажуть у ПС.

Станом на 16.00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку 19 листопада 2025 року. Це ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.

Таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста.

У Тернополі унаслідок атаки РФ 19 листопада вже 25 загиблих, в тому числі 3 дітей. Ще 73 людини постраждали, серед них 15 дітей. У селі Ілавче Іванівської сільської територіальної громади на Тернопільщині зафіксовано наслідки російської ракетної атаки. Уламки збитої ракети Х-59 спричинили пошкодження низки об’єктів цивільної інфраструктури.