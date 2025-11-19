Уламки збитої ракети Х-59 пошкодили будівлі та шкільний автобус на Тернопільщині

У селі Ілавче Іванівської сільської територіальної громади на Тернопільщині зафіксовано наслідки російської ракетної атаки. Уламки збитої ракети Х-59 спричинили пошкодження низки об’єктів цивільної інфраструктури.

У Тернополі 25 загиблих, в тому числі 3 дітей. Ще 73 людини постраждали, серед них 15 дітей.

За попередніми даними, постраждали фасади та покриття п’яти будівель. Серед них — три приміщення місцевого закладу загальної середньої освіти. Окрім цього, ушкодження отримав один шкільний автобус.

На цей момент інформації про загиблих чи травмованих немає.

Правоохоронні та екстрені служби продовжують працювати на місці події, фіксують масштаби руйнувань та документують наслідки атаки.

Джерело: Тернопільська ОВА