19.11.2025 09:06

Ракетна атака на Тернопіль: пошкоджена багатоповерхівка, є поранені

19.11.2025

Галина Кіт

Армія Росії під час ранкової атаки 19 листопада пошкодила в Тернополі житлові будинки. Є пошкодження й інших будівель.

Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

“Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом”, – повідомив він.

У соцмережах поширюють кадри пошкодження житлового багатоповерхівки. В ОВА повідомили, що в області з 19 листопада і до окремого розпорядження вводять в дію 10 черг відключень живлення.

У Тернополі попередньо відомо про двох загиблих, — Суспільне.

Ворог атакував Україну ракетами і дронами всю ніч і майже до 8 години ранку. Під атакою перебували, зокрема, західні області. Є поранені в Харкові, по якому росіяни запустили дрони. Також РФ атакувала Львівщину крилатими ракетами та БпЛА, зокрема енергооб’єкт, деревообробне підприємство та складське приміщення. Попередньо, без жертв та травмованих.

