Повідомили про загибель 45-річного захисника з Тернопільщини

Підтвердилася інформація про загибель 45-річного захисника з Тернопільщини Василя Михайловича Бучинського.

Василь Бучинський проживав у селі Тудорів Копичинецької громади. Життя захисника обірвалося 11 червня 2024 року в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області.

Трагічну звістку повідомили у Копичинецькій міській раді.

“Довгий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Сьогодні, з невимовним сумом, ми отримали підтвердження про його загибель – він віддав своє життя за Україну, – розповіли у громаді. – Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким Воїна – Героя Василя”.