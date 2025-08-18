18.08.2025 12:29

Повідомили про загибель 45-річного захисника з Тернопільщини

18.08.2025

Ірина Нова

195

Тернопільщина, Новини, Війна з рф

Підтвердилася інформація про загибель 45-річного захисника з Тернопільщини Василя Михайловича Бучинського. 

Василь Бучинський проживав у селі Тудорів Копичинецької громади. Життя захисника обірвалося 11 червня 2024 року в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області.

Трагічну звістку повідомили у Копичинецькій міській раді.

“Довгий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Сьогодні, з невимовним сумом, ми отримали підтвердження про його загибель – він віддав своє життя за Україну, – розповіли у громаді. – Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким Воїна – Героя Василя”.

Теги: війна з Росією, Тернопільщина, загиблі герої

