Потрібні донори крові: молода жінка просить у тернополян допомоги

Донорської крові потребує Яна Калиновська, яка працює та проживає у Тернополі.

Як допомогти та стати донором крові – читайте у матеріалі “20 хвилин”.

Як розповіла жінка, вона родом з Дніпра, але тепер працює та живе у Тернополі. Наразі вона готується до операції у другій міській лікарні.

Наразі я очікую на операцію. У мене в організмі знизився рівень гемоглобіну, тому потрібно переливання крові, – розповідає вона. – Наразі центр крові має донорську кров, але потрібно поповнювати запас. Не важливо, яка група крові у вас. Долучіться до цієї благородної справи. Адже ви допоможете не лише мені, а і іншим людям, які цього потребують!

Також надаємо контакти Яни, для уточнення, куди необхідно принести довідку про здачу крові.

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Тел: 063 504 15 55

Якщо ви не маєте медичних протипоказів – допоможіть! Не залишайтеся байдужими!

Як стати донором?

Щоб здати кров – необхідно звернутися у Тернопільський обласний центр служби крові. Прийом донорів з 8:30 до 13:00 – з понеділка по п’ятницю. Субота та неділя вихідний день.

Контактний телефон: 035 225 26 14.

Для кроводачі донорам необхідно мати паспорт або ID-картку, допускається використання додатку «Дія». Перед медичним обстеженням донор заповнює анкету, даючі відповіді на поставлені у ній запитання та завіряє їх особистим підписом.

Рекомендації донорам:

Не слід здавати кров після роботи у нічну зміну.

За три доби до кроводачі з раціону слід виключити жирну та копчену їжу і не вживати спиртні напої.

Ввечері на передодні донації легка вечеря, а вранці, в день донації обмежитись легким солодким чаєм з хлібом або печивом.

Безпосередньо після здачі крові не можна займатися важкою фізичною працею, вживати спиртні напої, керувати транспортними засобами, працювати на висоті.

Для донорів проводиться безкоштовне медичне та лабораторне обстеження з видачею довідки про стан здоров’я (гепатит В і С, сифіліс, ВІЛ, група крові, резус-належність). З січня 2021 року розпочато додаткове безкоштовне тестування всіх донорів на наявність СоV2, IgG з видачею довідки.

В організмі людини міститься в середньому 5 літрів крові, тобто 7% від ваги його тіла. Доза кроводачі 450 мл абсолютна нешкідлива і безпечна для здоров’я донора, – наголошують у обласному центрі служби крові. Після здачі крові у донора зберігається добре самопочуття, апетит, нормальна працездатність.

Бути донором – це надзвичайно благородна справа. Адже, здаючи кров, ви рятуєте не одне життя. Бо ніколи не знаєш, кому вона може знадобитися: новонародженій дитині, породіллі, онкохворому чи людині, яка потрапила в аварію.