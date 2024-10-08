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Посівний календар на жовтень 2024

08.10.2024

Ірина Нова

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Сад і город, Поради і розваги

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Посівний календар на жовтень 2024 року стверджує, що більша частина місяця буде сприятлива для посадки чи пересадки рослин. А ми, садівники, сподіваємося, що і погода дозволить нам нарешті посадити та пересадити все, що задумали, бо вересень цього року занадто спекотний і посушливий майже у всіх регіонах України.

Отже, чекаємо дощів і прохолоди, щоб нарешті в повну силу стати до осінніх робіт в саду. А через занадто теплий вересень роботи жовтень підкине більше, ніж зазвичай. Що і в які дні робити в саду і на городі підкажуть таблиці нашого посівного календаря на жовтень.

Коренеплоди

  • Морква 18, 19, 29, 30
  • Редис 4, 18, 19, 22, 23, 29, 30
  • Петрушка на корінь 4, 18, 19, 29, 30
  • Цибулеві
  • Цибуля ріпчаста 18, 19, 29-30
  • Цибуля на зелень, шніт 4-11, 14-16
  • Часник 4, 18-23, 29, 30
  • Декоративні та інші їстівні цибулі 4-6, 9-11, 29, 30
  • Овочі до столу та на зберігання
  • Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 4-11
  • Міцелій 4, 9-11, 18, 19, 22, 23, 29, 30
  • Зелень та трави
  • Салати, шпинат 4-6, 10, 16
  • Рукола, крес 5, 6, 16
  • Щавель 16
  • Кріп, петрушка, кінза на листя 4-11, 14, 15
  • Материнка, розмарин та інші пряні трави 4, 16, 22, 23, 27-30
  • Лікарські та чайні культури 4, 16, 22, 23, 27-30
  • Мікрозелень 14-16, 22, 23
  • Ягідно-плодовий сад
  • Суниця та полуниця 5, 6, 18-23
  • Яблуня 7-11, 18, 19
  • Груша, айва 4, 9-11, 18, 19, 29, 30
  • Абрикос, вишня, слива, персик 4, 7-11, 18, 19, 29, 30
  • Черешня 18, 19, 24-26
  • Волоський горіх, фундук 18, 19
  • Калина, шипшина, горобина 7, 8, 18, 19, 22, 23
  • Обліпиха 7, 8, 14, 15, 18, 19, 22, 23
  • Глід 5, 6, 18, 19
  • Малина, ожина 5, 6, 18, 19, 22, 23
  • Смородина 5, 6, 9-11, 14, 15, 18, 19, 22-26
  • Аґрус 5, 6, 9-11, 18, 19, 22, 23
  • Виноград 4-8, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30
  • Декоративні рослини
  • Газон, ґрунтопокривні рослини 7, 8, 16, 22, 23, 27, 28
  • Однорічники 4, 22, 23, 27-30
  • Цибулинні та бульбові 5, 6, 9-11, 14-15, 18-21, 27-30
  • Трав’янисті багаторічники 4, 22, 23, 27-30
  • Хвойні 2, 27, 2
  • Живі огорожі 24-28
  • Чагарники та дерева 7, 8, 18, 19, 22-28
  • Ліани 7, 8, 20, 21, 27, 2
  • Сидерати 7, 8, 16, 22, 23, 27, 28

Таблиця 2. Найкращі дні для садових робіт у жовтні 2024

  • Обробка ґрунту 1, 17, 31
  • Підготовка посадкових ям, нових грядок та квітників 1-4, 7, 8, 12, 13, 24-31
  • Пророщування та стратифікація насіння 3-7, 9-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29-31
  • Поливи 4-11, 14, 15, 17, 22, 23
  • Підживлення органічними добривами 18, 19, 22, 23
  • Підживлення мінеральними добривами 5, 6, 9-11, 14, 15
  • Компостування та консервація компосту 17, 22, 23
  • Прищіпка пагонів, зняття листя 2, 4-11, 14, 15
  • Обрізка, омолодження, формування 2, 7, 8
  • Боротьба з шкідниками та захворюваннями 1, 2, 17, 20, 21, 24-28, 31
  • Профілактичні обробки 7, 8, 20, 21, 27, 28
  • Захист саду та сховищ від гризунів 1, 20, 21, 27, 28
  • Заготівля живців 4-11, 14, 15
  • Щеплення та окулювання 2, 5, 6, 9-11, 14, 15, 22, 23
  • Консервація, обробка, ремонт теплиць та парників, овочесховищ 2, 7, 8, 14, 15, 20-21, 24-26
  • Прибирання та ремонт 1-8, 12, 13, 17, 24-31
  • Корчування та боротьба з порослю 26-28
  • Догляд за водоймами 1, 18, 19, 22, 23, 27, 28
  • Збір врожаю 2, 7-11, 24-26
  • Збір насіння 2-4, 16, 17, 24-26, 29-31
  • Консервація, сушіння 4, 7-11, 18, 19, 21-31
  • Засолювання та квашення 7-11, 16.

Теги: город, дача, посівний календар, сад

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