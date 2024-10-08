Посівний календар на жовтень 2024 року стверджує, що більша частина місяця буде сприятлива для посадки чи пересадки рослин. А ми, садівники, сподіваємося, що і погода дозволить нам нарешті посадити та пересадити все, що задумали, бо вересень цього року занадто спекотний і посушливий майже у всіх регіонах України.
Отже, чекаємо дощів і прохолоди, щоб нарешті в повну силу стати до осінніх робіт в саду. А через занадто теплий вересень роботи жовтень підкине більше, ніж зазвичай. Що і в які дні робити в саду і на городі підкажуть таблиці нашого посівного календаря на жовтень.
Коренеплоди
- Морква 18, 19, 29, 30
- Редис 4, 18, 19, 22, 23, 29, 30
- Петрушка на корінь 4, 18, 19, 29, 30
- Цибулеві
- Цибуля ріпчаста 18, 19, 29-30
- Цибуля на зелень, шніт 4-11, 14-16
- Часник 4, 18-23, 29, 30
- Декоративні та інші їстівні цибулі 4-6, 9-11, 29, 30
- Овочі до столу та на зберігання
- Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 4-11
- Міцелій 4, 9-11, 18, 19, 22, 23, 29, 30
- Зелень та трави
- Салати, шпинат 4-6, 10, 16
- Рукола, крес 5, 6, 16
- Щавель 16
- Кріп, петрушка, кінза на листя 4-11, 14, 15
- Материнка, розмарин та інші пряні трави 4, 16, 22, 23, 27-30
- Лікарські та чайні культури 4, 16, 22, 23, 27-30
- Мікрозелень 14-16, 22, 23
- Ягідно-плодовий сад
- Суниця та полуниця 5, 6, 18-23
- Яблуня 7-11, 18, 19
- Груша, айва 4, 9-11, 18, 19, 29, 30
- Абрикос, вишня, слива, персик 4, 7-11, 18, 19, 29, 30
- Черешня 18, 19, 24-26
- Волоський горіх, фундук 18, 19
- Калина, шипшина, горобина 7, 8, 18, 19, 22, 23
- Обліпиха 7, 8, 14, 15, 18, 19, 22, 23
- Глід 5, 6, 18, 19
- Малина, ожина 5, 6, 18, 19, 22, 23
- Смородина 5, 6, 9-11, 14, 15, 18, 19, 22-26
- Аґрус 5, 6, 9-11, 18, 19, 22, 23
- Виноград 4-8, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30
- Декоративні рослини
- Газон, ґрунтопокривні рослини 7, 8, 16, 22, 23, 27, 28
- Однорічники 4, 22, 23, 27-30
- Цибулинні та бульбові 5, 6, 9-11, 14-15, 18-21, 27-30
- Трав’янисті багаторічники 4, 22, 23, 27-30
- Хвойні 2, 27, 2
- Живі огорожі 24-28
- Чагарники та дерева 7, 8, 18, 19, 22-28
- Ліани 7, 8, 20, 21, 27, 2
- Сидерати 7, 8, 16, 22, 23, 27, 28
Таблиця 2. Найкращі дні для садових робіт у жовтні 2024
- Обробка ґрунту 1, 17, 31
- Підготовка посадкових ям, нових грядок та квітників 1-4, 7, 8, 12, 13, 24-31
- Пророщування та стратифікація насіння 3-7, 9-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29-31
- Поливи 4-11, 14, 15, 17, 22, 23
- Підживлення органічними добривами 18, 19, 22, 23
- Підживлення мінеральними добривами 5, 6, 9-11, 14, 15
- Компостування та консервація компосту 17, 22, 23
- Прищіпка пагонів, зняття листя 2, 4-11, 14, 15
- Обрізка, омолодження, формування 2, 7, 8
- Боротьба з шкідниками та захворюваннями 1, 2, 17, 20, 21, 24-28, 31
- Профілактичні обробки 7, 8, 20, 21, 27, 28
- Захист саду та сховищ від гризунів 1, 20, 21, 27, 28
- Заготівля живців 4-11, 14, 15
- Щеплення та окулювання 2, 5, 6, 9-11, 14, 15, 22, 23
- Консервація, обробка, ремонт теплиць та парників, овочесховищ 2, 7, 8, 14, 15, 20-21, 24-26
- Прибирання та ремонт 1-8, 12, 13, 17, 24-31
- Корчування та боротьба з порослю 26-28
- Догляд за водоймами 1, 18, 19, 22, 23, 27, 28
- Збір врожаю 2, 7-11, 24-26
- Збір насіння 2-4, 16, 17, 24-26, 29-31
- Консервація, сушіння 4, 7-11, 18, 19, 21-31
- Засолювання та квашення 7-11, 16.