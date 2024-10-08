Посівний календар на жовтень 2024 року стверджує, що більша частина місяця буде сприятлива для посадки чи пересадки рослин. А ми, садівники, сподіваємося, що і погода дозволить нам нарешті посадити та пересадити все, що задумали, бо вересень цього року занадто спекотний і посушливий майже у всіх регіонах України.

Отже, чекаємо дощів і прохолоди, щоб нарешті в повну силу стати до осінніх робіт в саду. А через занадто теплий вересень роботи жовтень підкине більше, ніж зазвичай. Що і в які дні робити в саду і на городі підкажуть таблиці нашого посівного календаря на жовтень.

Коренеплоди

Морква 18, 19, 29, 30

Редис 4, 18, 19, 22, 23, 29, 30

Петрушка на корінь 4, 18, 19, 29, 30

Цибулеві

Цибуля ріпчаста 18, 19, 29-30

Цибуля на зелень, шніт 4-11, 14-16

Часник 4, 18-23, 29, 30

Декоративні та інші їстівні цибулі 4-6, 9-11, 29, 30

Овочі до столу та на зберігання

Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 4-11

Міцелій 4, 9-11, 18, 19, 22, 23, 29, 30

Зелень та трави

Салати, шпинат 4-6, 10, 16

Рукола, крес 5, 6, 16

Щавель 16

Кріп, петрушка, кінза на листя 4-11, 14, 15

Материнка, розмарин та інші пряні трави 4, 16, 22, 23, 27-30

Лікарські та чайні культури 4, 16, 22, 23, 27-30

Мікрозелень 14-16, 22, 23

Ягідно-плодовий сад

Суниця та полуниця 5, 6, 18-23

Яблуня 7-11, 18, 19

Груша, айва 4, 9-11, 18, 19, 29, 30

Абрикос, вишня, слива, персик 4, 7-11, 18, 19, 29, 30

Черешня 18, 19, 24-26

Волоський горіх, фундук 18, 19

Калина, шипшина, горобина 7, 8, 18, 19, 22, 23

Обліпиха 7, 8, 14, 15, 18, 19, 22, 23

Глід 5, 6, 18, 19

Малина, ожина 5, 6, 18, 19, 22, 23

Смородина 5, 6, 9-11, 14, 15, 18, 19, 22-26

Аґрус 5, 6, 9-11, 18, 19, 22, 23

Виноград 4-8, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30

Декоративні рослини

Газон, ґрунтопокривні рослини 7, 8, 16, 22, 23, 27, 28

Однорічники 4, 22, 23, 27-30

Цибулинні та бульбові 5, 6, 9-11, 14-15, 18-21, 27-30

Трав’янисті багаторічники 4, 22, 23, 27-30

Хвойні 2, 27, 2

Живі огорожі 24-28

Чагарники та дерева 7, 8, 18, 19, 22-28

Ліани 7, 8, 20, 21, 27, 2

Сидерати 7, 8, 16, 22, 23, 27, 28

Таблиця 2. Найкращі дні для садових робіт у жовтні 2024