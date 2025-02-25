Посівний календар на березень: що можна садити у першій та у другій половині місяця

У березні, готуючись до робіт на землі, городники подумки вже починають збирати майбутній гігантський врожай, який має вирости на їхній ділянці. Але спершу його потрібно посадити згідно посівного календаря.

“Апостроф” пише, яке саме насіння потрібно посадити у ґрунт в березні.

У першій половині березня садять:

Солодкий перець, ранньостиглі томати та середньостиглі низькі томати краще садити в теплицях. Також ті, хто не встиг посадити зелену цибулю у лютому, можуть виправити ситуацію з початком весни.

Селеру можна посадити на закритому балконі. А ось баклажани потрібно садити прямим посівом на початку місяця.

Не варто забувати про духмяний горошок.

У першій половині березня також можна посадити бегонію та петунію.

У другій половині березня садять:

Базилік, білокачанну та брюссельську капусти, броколі, редис, буряк, моркву, боби, пастернак, ревінь. Окрім того, коли потепліє, саме час для висаджування зелені – петрушки, кропу, салатів й шпинату.