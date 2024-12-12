Посадовця міськради на Тернопільщині підозрюють у службовій недбалості, що коштувала бюджету понад 12 млн грн

На Тернопільщині прокурори повідомили про підозру начальнику управління однієї з міських рад. Чиновника звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків для бюджету — понад 12 мільйонів 690 тисяч гривень (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування встановило, що посадовець прийняв 4500 спальних мішків, які не відповідали стандартам якості. Ці мішки були придбані в межах «Програми захисту населення і території Тернопільської громади від надзвичайних ситуацій», і їх планували використовувати в пунктах обігріву навчальних закладів.

Договір було укладено з підприємцем, який створив товариство за п’ять днів до торгів. На момент укладення угоди компанія не мала найманих працівників і не займалася виробництвом.

Кошти за поставку було перераховано, але якість товару виявилася незадовільною. Раніше обвинувальний акт щодо підприємця вже скерували до суду.

Йому інкримінують привласнення коштів у великих розмірах, зловживання службовим становищем і відмивання доходів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

Розслідування триває, його здійснюють слідчі поліції за підтримки СБУ. Прокуратура продовжує збирати докази для доведення провини посадовця.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури нагадує, що відповідно до Конституції України, підозрюваний вважається невинним, доки його вину не доведено в суді.